Губерниев: Играть в футбол у «Спартака» сейчас получается плохо

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своём сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.

Эксперт отметил, что первый тайм столичный клуб провел не самым лучшим образом, также как и основную часть второй половины.

«Играть в футбол у «Спартака» сейчас получается плохо….А вот грузить и бороться - лучше всего!!! Как итог 1:1 с «Ростовом».

Хорошо Левников сегодня добавил не три, а четыре минуты….», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Ростов» и «Спартак» остались в тройке лидеров, однако отставание от «Зенита» увеличилось ещё на два очка.