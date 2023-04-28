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Камоцци: «Некоторые молодые россияне деградируют в «Спартаке»

28 Апреля 2023 • 14:10 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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29.04 19:30

Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци высказался о развитии футболистов «красно-белых».

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас — Игнатов, Денисов и Пруцев», — заявил итальянский функционер в интервью изданию Sport24.

По словам бывшего помощника Леонида Федуна, причиной игрового спада молодых талантов «Спартака» является отсутствие мотивации из-за дисквалификации российского футбола. При такой ситуации, по мнению Камоцци, тяжело рассчитывать на интерес от иностранных клубов.

Напомним, что «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание от «Зенита» за шесть туров до конца чемпионата составляет десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
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