Глебов: «В «Ростове» есть спор: если будем в топ-3 — стрижётся Карпин, если ниже — Байрамян»

Капитан «Ростова» Данил Глебов поведал о забавном споре внутри коллектива.

«В команде есть спор: если будем в топ-3 — стрижётся Карпин. Если ниже — Байрамян. Обсуждения спора после «Спартака» не было. Но раз поспорили, то всё в силе», - приводит слова Глебова «Чемпионат».

Футболист заявил, что задача «жёлто-синей» команды заключается в победе над каждый соперником, с которым предстоит сыграть в заключительной части сезона, а также занять наиболее высокое место в турнирной таблице элитного российского дивизиона.

В данный момент ростовчане располагаются на второй позиции в турнире.