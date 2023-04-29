«Спартак» огласил состав на матч с «Ростовом»

В главном матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Ростов». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Джикия, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице, а «Ростов» - второе. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Ростов» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.