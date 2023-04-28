Билялетдинов: «Спартак» испытывает проблемы в оборонительных действиях»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом».

«Спартак» испытывает проблемы в оборонительных действиях, «Ростов» хорошо сбалансированная команда и хорошо играет на каждом участке поля», — заявил экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Эвертона», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, победитель предстоящего поединка, скорее всего, займёт второе место по итогам нынешнего сезона Премьер-лиги.

Напомним, что «Спартак» и «Ростов» встретятся завтра, 29 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени. Подопечные Валерия Карпина находятся на втором месте в турнирной таблице, опережая «красно-белых» на одно очко.