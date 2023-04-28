Кечинов рассказал, чего ждёт от «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими мыслями перед игрой «красно-белых» против «Ростова» - конкурента москвичей со второго места в турнирной таблице РПЛ.

«Ожидаю увидеть красивый футбол в исполнении «Спартака» и более качественную игру в обороне. В последнее время они слишком много пропускают. Лично я хочу, чтобы у клуба был порядок в обороне», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Не так давно в состав «Спартака» вернулся лидер обороны – защитник Георгий Джикия. Всего за пять апрельских матчей подопечные Гильермо Абаскаля пропустили в свои ворота 11 голов.

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