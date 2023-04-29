«Спартак» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Ростов
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Протокол игры
Селихов Александр•Дуарте Алексис•Литвинов Руслан• 27'Джикия Георгий•Денисов Даниил•Игнатов Михаил•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Тавареш Томаш•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Сильянов Александр•Щетинин Кирилл17' (Уткин Даниил (17') •Глебов Данил•Миронов Алексей•Комаров Иван•Комличенко Николай•Тугарев Роман
29 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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