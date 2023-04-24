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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес догнал Вагнера Лава и Азмуна по числу голов в чемпионатах России

24 Апреля 2023 • 21:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Лидер атаки «Спартака», нидерландский форвард Квинси Промес сегодня вечером принёс своему клубу победу над «Краснодаром». Промес оформил гол на 84-й минуте матча и вывел свой клуб вперёд, сделав счёт 4:3.

Таким образом, у нидерландца набралось уже 85 голов в чемпионатах России. По голам, забитым легионерами, он сравнялся с бывшим форвардом армейцев Москвы Вагнером Лавом и бывшим нападающим «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердаром Азмуном.

На четвёртом месте, по информации Opta, идёт полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа – 76 голов. На пятом месте бывший португальский полузащитник питерского «Зенита» Мигель Данни, у него 68 голов.

О том, как проходил вечерний суперматч, читайте в нашей заметке.

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Спартак Москва Вагнер Лав Сердар Азмун Квинси Промес
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