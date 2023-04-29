Карпин выбрал состав на битву против «Спартака»

В субботу вечером «Ростов» проведёт гостевой матч против «Спартака» в рамках 25-го тура чемпионата России. Наставник ростовской команды Валерий Карпин включил в стартовый состав таких игроков:

Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко.

«Ростов» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» идёт третьим, отставая на одно очко.

Стартовый свисток на «Открытие Арене» арбитр Кирилл Левников даст в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.