Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: Промес может стать лучшим легионером в истории РПЛ

25 Апреля 2023 • 16:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Футбольный агент Франко Камоцци высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я и раньше говорил, что Квинси Промес многое значит для российского футбола. Безусловно, у него есть все, чтобы стать лучшим легионером в истории чемпионата России», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Агент отметил, что Промес доказывает свою состоятельность каждый сезон, и сейчас он является важнейшим игроком «Спартака».

В текущем сезоне 31-летний нидерландец забил 22 гола и отдал 9 результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Добавим, что следующий забитый мяч сделает Промеса единоличным лидером по количеству голов среди легионеров в РПЛ.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Спартак» может быть страшной силой
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на новость о проверке полицией травмы Кади
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал исход матча ЦСКА и «Локомотива»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Митае: «Так выходить на замену непростительно»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров в РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией
16:56 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Динамо» не хватает спортивной злости»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Петржела высказался о претензиях Кокорина к «Динамо»
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут пойти дальше ЭСК и обратиться в правоохранительные органы из-за судейства
16:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Промес может стать лучшим легионером в истории РПЛ
16:38 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отметил слабый уровень Слуцкого как ведущего
16:33 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что Кутепов сломал игру «Торпедо» в матче с «Химками»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Я — легенда «Спартака»? Это не мне решать
Все новости
Рекомендуем