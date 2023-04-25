Камоцци: Промес может стать лучшим легионером в истории РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я и раньше говорил, что Квинси Промес многое значит для российского футбола. Безусловно, у него есть все, чтобы стать лучшим легионером в истории чемпионата России», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Агент отметил, что Промес доказывает свою состоятельность каждый сезон, и сейчас он является важнейшим игроком «Спартака».

В текущем сезоне 31-летний нидерландец забил 22 гола и отдал 9 результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Добавим, что следующий забитый мяч сделает Промеса единоличным лидером по количеству голов среди легионеров в РПЛ.