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Агент: Тавареш очень сильно ждёт возвращения на поле

11 Октября 2023 • 18:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Агент Педро Тракино, представляющий интересы защитника «Спартака» Томаша Тавареша, ответил на вопрос о состоянии игрока.

Напомним, летом 22-летний футболист получил повреждение крестообразной связки, находившись в расположении молодежной сборной Португалии.

«Восстановление Томаша идет хорошо. Когда именно он вернется на поле — решать «Спартаку». Но Тавареш очень сильно ждет этот момент», — цитирует агента Sport24.

Тавареш присоединился к «красно-белым» в начале этого года, перебравшись из «Бенфики». За это время он сыграл в 18 матчах и отметился одним забитым мячом. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш Педро Тракино
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