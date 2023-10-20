Наставник «Пари НН» Юран заявил, что занимает предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своей зарплате в нижегородском клубе.

По словам 54-летнего специалиста, он занимает предпоследнее место среди тренеров РПЛ по уровню зарплаты.

«Кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После 11 туров РПЛ нижегородцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Уже в воскресенье, 22 октября, нижегородская команда встретится со «Спартаком» в рамках 12 тура чемпионата России. Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 14:00 по местному времени.