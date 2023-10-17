В «Пари НН» заявили, что намерены бороться за еврокубки

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о том, что Россия не собирается переходить в Азию (АФК).

По словам гендиректора, «Пари НН» поддерживает заявления руководителей РФС, так как их слова совпадают со стратегией нижегородского клуба.

«Наша стратегия прописана таким образом, что как мы дорастём, хотим бороться в том числе и за еврокубки. Это хорошо, что мы не виляем вправо или влево, стабильно идём по стратегическому пути, по которому шли до этих сложных времён», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 22 октября против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.