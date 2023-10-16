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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: Джикия ещё много пользы принесёт «Спартаку»

16 Октября 2023 • 18:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о ситуации защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Напомним, 29-летний игрок потерял место в стартовом составе столичного коллектива.

«Джикия долгое время был незаменимым футболистом и, может, потерял какую‑то бешенную мотивацию. Возможно, эта пауза будет для него встряской. Он наберется сил и с еще большим рвением будет стараться», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Эксперт признался, что не видит ничего страшного в этой ситуации, ведь у Джикии еще будет шанс вернуться. По мнению Мора, Джикия принесет еще много пользы «Спартаку».

В текущем сезоне защитник появился на поле в шести матчах РПЛ и в трех играх Кубка России. На счету Джикии две желтые карточки.

22 октября «Спартак» примет на своем поле «Пари НН». Игра 12-го тура РПЛ должна будет стартовать в 14:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Эдуард Мор
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