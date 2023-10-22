Абаскаль — о победе над «Пари НН»: «Показали хороший футбол, контролировали матч с самого начала»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

По мнению испанского специалиста, в прошедшей встрече «красно-белые» показали хороший футбол и одержали заслуженную победу.

«Показали хороший футбол, контролировали матч с самого начала и до конца. Мы могли раньше закрывать игру — у соперника было мало моментов. Ребятам была необходима уверенность», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

В 12 турах РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и расположился на четвёртом месте турнирной таблицы. От первого «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь баллов.