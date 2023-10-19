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Агент Боселли: «Хуан очень счастлив в «Пари НН»

19 Октября 2023 • 13:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Пари НН» Хуана Боселли, рассказал, как уругвайский футболист чувствует себя в российском клубе.

«Хуан уже окончательно адаптировался в «Пари НН». Он очень счастлив в клубе! Здесь, при очень хорошем выступлении, он будет расти и прогрессировать дальше», — цитирует Пабло Боселли Sport24.

Также Пабло Боселли сообщил, что 23-летний футболист активно изучает русский язык.

Напомним, Хуан Боселли перешёл в «Пари НН» в сентябре нынешнего года из португальского «Жил Висенте». В составе нижегородской команды вингер успел провести пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Пабло Боселли Пари НН Хуан Боселли
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