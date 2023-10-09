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Джикия — о карточках Соболева: «Это стечение обстоятельств, если с ним разговаривать, с ума сойдёшь»

09 Октября 2023 • 15:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) рассказал, ощущалось ли отсутствие нападающего «красно-белых» Александра Соболева, который пропускал игру из-за дисквалификации.

По словам Джикии, Соболев является ключевым игроком «Спартака», поэтому его отсутствие в московском дерби сказалось на игре «красно-белых» в атаке. Также защитник отметил, что многочисленные жёлтые карточки форварда — это просто стечение обстоятельств.

«Это стечение обстоятельств. Если с ним разговаривать после каждой жёлтой карточки, с ума сойдёшь», — приводит слова Джикии Sport24.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре гола, отдал три результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Соболев
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