Джикия — о карточках Соболева: «Это стечение обстоятельств, если с ним разговаривать, с ума сойдёшь»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) рассказал, ощущалось ли отсутствие нападающего «красно-белых» Александра Соболева, который пропускал игру из-за дисквалификации.

По словам Джикии, Соболев является ключевым игроком «Спартака», поэтому его отсутствие в московском дерби сказалось на игре «красно-белых» в атаке. Также защитник отметил, что многочисленные жёлтые карточки форварда — это просто стечение обстоятельств.

«Это стечение обстоятельств. Если с ним разговаривать после каждой жёлтой карточки, с ума сойдёшь», — приводит слова Джикии Sport24.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре гола, отдал три результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.