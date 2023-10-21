​Орлов поддержал Абаскаля в конфликте с Соболевым

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о конфликте между Гильермо Абаскалем и Александром Соболевым в «Спартаке».

По словам Орлова, руководители «Спартака» должны занимать сторону тренера.

«Соболев – самолюбивый парень. Это хорошо, что он хочет быть лучше всех. Но вести себя надо нормально. Знаю «спартаковских» болельщиков, которым не нравится поведение Соболева. Это же имидж клуба», - цитирует Орлова Sport24.

Орлов отметил, что Абаскаль сейчас проводит с Соболевым воспитательную работу и хочет показать, что игроки должны быть дисциплинированы.

«Я на стороне тренера», - отметил комментатор.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.

​Конфликт Абаскаля и Соболева улажен