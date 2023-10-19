Мор поделился инсайдом о Соболеве в преддверии матча «Спартака» с «Пари НН»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем «красно-белых» Александре Соболеве.

Ранее главный тренер команды Гильермо Абаскаль отстранил форварда от тренировок с основной командой.

«По моей информации, он выйдет с «Пари НН» в стартовом составе. Наказание он отбыл. На свободу с чистой совестью. Играть и забивать голы!» — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Абаскаль больше придирается к российским игрокам, чем к иностранцам, и это очень плохо для команды.

Ранее сообщалось, что российские футболисты недовольны отношением тренера к легионерам.

Матч «Спартак» - «Пари НН» пройдет 22 октября. Старт поединка 12-го тура РПЛ запланирован на 14:00 по мск.