В российском футбольном обществе активно обсуждают отстранение Александра Соболева от тренировок в «Спартаке». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принимал такое решение то ли из-за пропуска игроком приёма пищи, то ли из-за конфликта – информация разная.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», пропуск Соболевым приёма пищи был лишь поводом. Основной же причиной были претензии Абаскаля из-за получения форвардом жёлтой карточки в игре против «Крыльев Советов». Из-за этого предупреждения Соболев пропустил последующее дерби против ЦСКА.

Ранее стало известно, что Александр Соболев вернётся к тренировкам «Спартака» в четверг.

Раскрыты подробности конфликта Соболева с Абаскалем в «Спартаке»