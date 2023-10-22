Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль оставил Соболева в запасе: Объявлен состав «Спартака» на матч

22 Октября 2023 • 12:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.65 X 3.85 2 5.80
Через 0 ч. 27 мин.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Пари НН». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Медина, Промес.

Отметим, что Александр Соболев начнёт игру в запасе. На днях он вернулся к тренировкам после периода отстранения.

Матч «Спартак» - «Пари НН» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
77 мин
Урал Урал
Сочи Сочи
1
3
2.10 3.50 3.70
Видео
22.10.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
22.10.23 в 16:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.50 5.80
Видео
22.10.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.23 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:29 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Каждый день слышал от Карпина что-то весёлое»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Абаскаль точно хочет неустойку и быть выгнанным из «Спартака»
13:16 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» назвали причину отсутствия Зобнина в заявке команды на матч с «Пари НН»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» против «Зенита»
12:52 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» забил три гола в выездном матче РПЛ впервые с лета 2022 года
12:49 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В ближайшие 25 лет ни один россиянин не будет играть в АПЛ»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль оставил Соболева в запасе: Объявлен состав «Спартака» на матч
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Урал» и «Сочи» забили уже 4 гола за тайм
12:38 · Россия. Премьер-лига
Олейников: «Ахмат» настраивается на победу над «Ростовом»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартаку» отступать некуда, надо выкладываться по максимуму»
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил два гола подряд в ворота «Урала»
12:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» и «Сокол» забили 8 голов на двоих
11:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Жду уверенной победы «Зенита» над «Крыльями Советов»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Бикфалви и Шеттине уже неплохо друг друга чувствуют»
Все новости
Рекомендуем