Абаскаль оставил Соболева в запасе: Объявлен состав «Спартака» на матч

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Пари НН». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Медина, Промес.

Отметим, что Александр Соболев начнёт игру в запасе. На днях он вернулся к тренировкам после периода отстранения.

Матч «Спартак» - «Пари НН» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.