​Масалитин обеспокоен переменами в игре «Спартака» после замен

Московский «Спартак» вернулся на победный путь, команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля выиграла в двенадцатом туре российского чемпионата у «Пари НН». Тем не менее, похваливший «Спартак» за первый тайм бывший игрок клуба Валерий Масалитин обеспокоен теми метаморфозами, которые произошли с игрой команды после того, как испанский тренер осуществил замены.

- Во втором тайме после выхода Соболева, Мартинса, Мойзеса команда совсем, по-другому начала играть. Ещё и «Нижний» испугался, особенно защитник Гоцук, от него такая неуверенность происходила. Потом игра разладилась и при втором мяче, понятно, что «Пари НН» пошёл рисковать, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Факелом».