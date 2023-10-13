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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «От «Спартака» с Абаскалем ждали большего»

13 Октября 2023 • 16:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, какие клубы не впечатлили его на стартовом отрезке нового сезона РПЛ.

«Если выделять кого-то с не самой лучшей стороны, то от «Спартака» с Абаскалем ждали большего. «Зенит» тоже пока еще вкатывается», — заявил Дьяков «Чемпионату».

На данный момент «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 20 очков в десяти играх. «Красно-белые» располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 17 зачетных баллов.

В 12-м туре чемпионата России «Спартак» примет «Пари НН», а «Зенит» дома сыграет с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Виталий Дьяков Гильермо Абаскаль
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