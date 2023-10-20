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Юран: «Было бы здорово поработать в «Спартаке»

20 Октября 2023 • 09:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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22.10 14:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём возможном назначении на пост наставника «Спартака».

По словам специалиста, он хотел бы поработать в московском клубе, где когда-то выступал, однако Юран не готов вести переговоры с «красно-белыми», пока там работает Гильермо Абаскаль.

«Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитались и он уехал», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже в воскресенье, 22 октября, «Пари НН» Юрана встретится со «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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