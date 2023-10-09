Смородская: «200 миллионов за Юрана? Да я бы в жизни за него такие деньги не заплатила»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что сумма выкупа главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана составляет 200 миллионов рублей (примерно 1,9 миллиона евро).

«200 миллионов за Юрана? Да я бы в жизни за него такие деньги не заплатила. Это тренер очень среднего уровня. Компенсация за него должна быть максимум два-три миллиона», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Напомним, Юран возглавляет «Пари НН» с апреля нынешнего года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России нижегородцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.