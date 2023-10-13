Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Майи отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака» эксклюзив

13 Октября 2023 • 15:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы опорного полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что «красно-белые» хотели приобрести 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно, но трансфер был заблокирован главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Ничего не знаю об этом, летом «Спартак» к нам не обращался», — сказал агент.

В текущем сезоне Майя принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2027 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 7 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023 Пабло Майя Жуниор Педросо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:19 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «От «Спартака» с Абаскалем ждали большего»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал тренера РПЛ, который его впечатлил
15:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке
15:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не боятся, что зимой за Мансильей выстроится очередь из топ-клубов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Коваль: Чалов уже зимой может уехать из РПЛ
15:19 · Россия. Премьер-лига
Карпов — о Медиалиге: «Я ещё не так стар и не потерял веру в себя»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна слухи
14:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Морелоса: «Хотим перейти в такую команду, как «Зенит» 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Такое ощущение, что «Спартак» проклят»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая
13:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выступит на турнире с командами Бразилии
13:46 · Россия. Премьер-лига
Божович — об иностранных тренерах в России: «Могу их назвать только одним русским словом из трёх букв» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Карпов рассказал, в чём заключается крутость Ганчаренко
13:16 · Россия. Премьер-лига
Медведев — о лидерстве «Краснодара»: «Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам» 2
Все новости
Рекомендуем