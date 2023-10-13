Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы опорного полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что «красно-белые» хотели приобрести 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно, но трансфер был заблокирован главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Ничего не знаю об этом, летом «Спартак» к нам не обращался», — сказал агент.

В текущем сезоне Майя принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2027 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 7 млн евро.