Ещенко: «Соболев всегда был дисциплинированным»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался об отстранении нападающего «красно-белых» Александра Соболева от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что причиной отстранения Соболева стал его конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Ещенко отметил, что дисциплина в команде всегда должна стоять на первом месте. При этом специалист признался, что не помнит каких-то грубых нарушений со стороны Соболева.

«Конечно, если команда борется за что-то, то дисциплина должна бить класс. Насколько я знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню с его стороны каких-то нарушений», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Спартак», набравший 17 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 22 октября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.