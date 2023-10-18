Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: «Соболев всегда был дисциплинированным»

18 Октября 2023 • 16:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался об отстранении нападающего «красно-белых» Александра Соболева от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что причиной отстранения Соболева стал его конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Ещенко отметил, что дисциплина в команде всегда должна стоять на первом месте. При этом специалист признался, что не помнит каких-то грубых нарушений со стороны Соболева.  

«Конечно, если команда борется за что-то, то дисциплина должна бить класс. Насколько я знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню с его стороны каких-то нарушений», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Спартак», набравший 17 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 22 октября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Джикия выбит из колеи» — Деменко
16:12 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Соболев всегда был дисциплинированным»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о Джикии: «Не очень хорошо, когда капитан сидит на скамейке»
15:58 · Россия. Премьер-лига
​У Дивеева есть положительная динамика в восстановлении – агент
15:55 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Если игроки «Спартака» «съедят» Абаскаля, то тренером будет Черчесов» 2
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин: «Зенит» остаётся главным претендентом на чемпионство
15:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о Соболеве: «Все лидеры с характером — это нормальные вещи»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Экс-гендиректор «Спартака» считает, что Соболев хочет уйти из клуба 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев резко высказался о Джикии после провального матча
14:19 · Россия. Премьер-лига
Соболев вернётся к тренировкам в общей группе «Спартака» 19 октября
14:15 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на информацию об отстранении Соболева Абаскалем из-за пропуска завтрака
14:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — об отстранении Соболева: «В «Спартаке» постоянно идут какие-то разборки, это смешно»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «По Соболеву заметно, что он неадекватный» 1
13:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о решении Абаскаля по Соболеву: «Произошло что-то серьёзное»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Соболев импульсивный футболист, а зачем нам амёбные?»
Все новости
Рекомендуем