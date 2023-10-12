Промес стал обладателем «Золотого кабана»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил приз «Золотой кабан», об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

Данная награда вручается лучшему футболисту «Спартака» в сезоне по версии болельщиков. Для 31-летнего нидерландца это уже четвертый подобный приз.

«Поздравляем с наградой, Антоха!» — написала пресс-служба «народной команды».

В сезоне-2022/23 Промес провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и записал на свой счет 10 результативных передач.

Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.