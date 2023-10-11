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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«У меня нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в правильном направлении» — Кечинов

11 Октября 2023 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что у клуба большой кредит доверия к испанскому специалисту.

«В «Спартаке» видят, что с Абаскалем нет ступора, команда движется вперед. Но судя по последним результатам, у меня нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в нужном направлении», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, в игре команды ничего не улучшается, у «Спартака» такие проблемы в обороне, с которыми невозможно вести борьбу за чемпионство.

После 11 туров подопечные Абаскаля располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Отрыв «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль
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