«У меня нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в правильном направлении» — Кечинов

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что у клуба большой кредит доверия к испанскому специалисту.

«В «Спартаке» видят, что с Абаскалем нет ступора, команда движется вперед. Но судя по последним результатам, у меня нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в нужном направлении», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, в игре команды ничего не улучшается, у «Спартака» такие проблемы в обороне, с которыми невозможно вести борьбу за чемпионство.

После 11 туров подопечные Абаскаля располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Отрыв «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет 10 баллов.