В «Спартаке» назвали причину отсутствия Зобнина в заявке команды на матч с «Пари НН»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал причину отсутствия полузащитника Романа Зобнина в заявке московской команды на матч 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Восстанавливается от старого повреждения», — цитирует Зеленова Metaratings.

В нынешнем сезоне 29-летний Зобнин провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент «Спартак» и «Пари НН» имеют равное количество набранных очков (по 17). От лидирующего в турнирной таблице РПЛ «Краснодара» команды отстают на 11 очков.