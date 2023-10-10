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Ари: «В следующем году намерен возглавить «Спартак» или «Краснодар»

10 Октября 2023 • 18:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра рассказал о своих предстоящих планах.

«В следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», — заявил Ари «РБ Спорту».

При этом игрок отметил, что если «красно-белым» прямо сейчас нужен новый тренер, то он может помочь клубу, ведь многие бразильские специалисты готовы ехать в Россию.

Напомним, в РПЛ бразильский нападающий с российским паспортом выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В феврале 2022 года Ари вернулся на родину и стал защищать цвета «Атлетико Сеаренсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Атлетико Сеаренсе Ари Феррейра
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