Ари: «В следующем году намерен возглавить «Спартак» или «Краснодар»

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра рассказал о своих предстоящих планах.

«В следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», — заявил Ари «РБ Спорту».

При этом игрок отметил, что если «красно-белым» прямо сейчас нужен новый тренер, то он может помочь клубу, ведь многие бразильские специалисты готовы ехать в Россию.

Напомним, в РПЛ бразильский нападающий с российским паспортом выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В феврале 2022 года Ари вернулся на родину и стал защищать цвета «Атлетико Сеаренсе».