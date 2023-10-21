Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Пари НН».

«Спартак» - явный фаворит этой встречи. Понятно, что «Пари НН» будет стараться сдержать атакующий напор соперника. «Спартаку» уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом. Конечно, «красно-белые» постараются более убедительно выиграть. Вряд ли нас ждёт открытый характер игры. «Пари Нижний Новгород» - стабильная команда. «Спартак» не сможет победить только на классе», - сказал Сенников.

Матч «Спартак» - «Пари НН» стартует 22 октября в 14:00 по московскому времени.