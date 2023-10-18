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Соболев вернётся к тренировкам в общей группе «Спартака» 19 октября

18 Октября 2023 • 14:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вернётся к тренировкам с командой уже завтра, 19 октября.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Соболев готовится к матчу 12-го тура РПЛ против «Пари НН» и сможет принять участие в этой игре, если не произойдёт форс-мажорной ситуации.

Ранее сообщалось, что у 26-летнего футболиста возник конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, из-за которого Соболев был отстранён от тренировок с командой.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Спартака» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится 22 октября и начнётся он в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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