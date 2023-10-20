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Юран — о своём будущем: «Хочется побороться за чемпионство»

20 Октября 2023 • 09:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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22.10 14:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём будущем.

Специалист заявил, что ему нравится работать в нижегородском клубе. При этом Юран хочет однажды побороться за чемпионский титул, поэтому допускает свой возможный уход в более статусную команду.

«Хочется побороться за чемпионство. Если в ближайшем будущем «Нижний» сможет поставить перед собой такие задачи, с удовольствием останусь. Но не исключаю, что, если последует приглашение из топ-клуба, попробую себя на новом уровне», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 22 октября против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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