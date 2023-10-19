Гранат: «Черчесов может справиться в любой команде»

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о будущем экс-наставника «Спартака» Станислава Черчесова.

«Спартак» или «Динамо»? Тут, наверное, выбирать самому Саламычу. Все видели его тренерскую карьеру: он в любой команде может справиться», — приводит слова Граната Legalbet.

Напомним, последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 по июль 2023 года. Минувшим летом Черчесов был отправлен в отставку из-за провала в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии. Отмечалось, что тренер может возглавить российскую команду.