Гунько — о Соболеве: «Если футболист эффективен на поле, то тренер может пожертвовать какими-то условными вещами»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, нужен ли «красно-белым» форвард Александр Соболев.

«Любой футболист, который находится в заявке, нужен команде. Если футболист эффективен на поле, порой тренер может какими-то условными вещами пожертвовать. Главный критерий — действия на поле», — цитирует Гунько портал «РБ Спорт».

Ранее появилась информация об отстранении Соболева от тренировок с основной командой. Сообщалось, что футболист несколько раз нарушал дисциплину, а также поругался на тренировке с главным тренером Гильермо Абаскалем.

В текущем сезоне 26-летний бомбардир сыграл в десяти матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет три ассиста.