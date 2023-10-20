Булыкин: «Микроклимат в «Спартаке» нарушен»

Бывший российский форвард, а ныне эксперт Дмитрий Булыкин высказался по поводу последних событий внутри столичного «Спартака».

«Микроклимат в команде явно нарушен, и тренер уже, думаю, отошел от команды и готов на любые действия со стороны руководства. Всё это приводит к ухудшению результатов. Посмотрим, что «Спартак» сможет после этого, или же будет увольнение Абаскаля», - говорит Булыкин «Газете.Ру».

Напомним, что на неделе между форвардом клуба Александром Соболевым и наставником Гильермо Абаскалем вспыхнул конфликт. Сообщалось, что тренер отстранял нападающего от тренировок.