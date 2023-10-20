Канчельскис: «Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не способен привести «красно-белых» к чемпионскому титулу.

По мнению эксперта, в «Спартаке» должен работать тренер с характером, которого будут уважать футболисты.

«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьёзный, скачет всё время. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под руководством 34-летнего испанца «красно-белые» смогли выиграть бронзовые медали чемпионата России.