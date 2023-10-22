«Спартак» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 12-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Пари НН
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Пруцев Данил41'
Максименко Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Литвинов Руслан•Зиньковский Антон•Игнатов Михаил•Медина Хесус•Промес Квинси46' (Соболев Александр Сергеевич (46')
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Карапузов Владислав•Калинский Николай•Эдем Эссьен Эдедем46' (Жигулёв Илья (46') •Трошечкин Александр•Стаматов Матео•Севикян Эдгар•Боселли Хуан
22 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
Бан пользователя