Губерниев: «Если игроки «Спартака» «съедят» Абаскаля, то тренером будет Черчесов»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака», если испанский специалист будет отправлен в отставку.

По мнению журналиста, в случае ухода Абаскаля «Спартак» возглавит Станислав Черчесов, ранее уже работавший в московском клубе.

«Если игроки все вместе «съедят» испанца, то тренером будет Станислав Черчесов, у которого не забалуешь. А если тренером будет Александр Мостовой, то я не позавидую ни одному игроку команды», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что у Абаскаля возник конфликт с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым, из-за чего футболист был отстранён от тренировок с командой.

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.