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Губерниев: «Если игроки «Спартака» «съедят» Абаскаля, то тренером будет Черчесов»

18 Октября 2023 • 15:55 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
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22.10 14:00

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака», если испанский специалист будет отправлен в отставку.

По мнению журналиста, в случае ухода Абаскаля «Спартак» возглавит Станислав Черчесов, ранее уже работавший в московском клубе.

«Если игроки все вместе «съедят» испанца, то тренером будет Станислав Черчесов, у которого не забалуешь. А если тренером будет Александр Мостовой, то я не позавидую ни одному игроку команды», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что у Абаскаля возник конфликт с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым, из-за чего футболист был отстранён от тренировок с командой.

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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9Orlov 9
18 Октября 2023 в 16:06
А лучший вариант для "народной" команды - это сняться с чемпионата.
nadezhda
18 Октября 2023 в 15:57
Заберай Чечесова себе или в Сенит.
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