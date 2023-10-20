Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Считаю, что Юран мог бы подойти «Спартаку»

20 Октября 2023 • 14:04 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.68 X 3.80 2 5.60
22.10 14:00

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко выразил мнение, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран мог бы подойти «красно-белым».

Ранее сам Юран заявил, что хотел бы поработать в «Спартаке», однако он не будет вести переговоры с московским клубом, пока «красно-белых» возглавляет Гильермо Абаскаль.  

«Считаю, что Юран мог бы подойти «Спартаку», но это вопрос скорее к руководителям и к тем качествам, которые там хотят видеть в главном тренере. Сергей Николаевич довольно интересный специалист и к нему стоит присмотреться», — цитирует Деменко RT.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 22 октября против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
nadezhda
20 Октября 2023 в 14:34
Ну все знатоки,а Спартак- так считает или нет?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
21.10.23 в 14:00
Рубин Рубин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.40 3.60 2.18
Видео
21.10.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
15:36 · Россия. Премьер-лига
Сесар Навас вспомнил ярчайший момент победы над «Барселоной»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Балтики» назвал Игнашевича требовательным тренером
15:21 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Безусловно, «Спартак» должен побеждать «Пари НН»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Явного фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо» нет, но у «железнодорожников» есть небольшое преимущество»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва рассказал о жизни голкипера в новой стране
14:49 · Россия. Премьер-лига
Салуквадзе: «Надеюсь, Бердыев вернётся в «Рубин», без него ничего не получится» 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
Нападающая «Динамо»: Да, Россия - футбольная страна эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Батак вспомнил, почему покинул «Динамо»
14:14 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» отправит болельщиков на матч со «Спартаком» на четырёх автобусах
14:07 · Россия. Премьер-лига
Экс-динамовец Батак не прочь возглавить клуб РПЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Считаю, что Юран мог бы подойти «Спартаку» 1
13:58 · Кубок России
Испанский тренер «Родины» оценил первую победу у руля клуба
13:52 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Балтики» назвал цель клуба на сезон
13:51 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал игрока-открытие нынешнего сезона в РПЛ
13:51 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Отрыв «Краснодара» от «Зенита» настораживает» 1
Все новости
Рекомендуем