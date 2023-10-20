Деменко: «Считаю, что Юран мог бы подойти «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко выразил мнение, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран мог бы подойти «красно-белым».

Ранее сам Юран заявил, что хотел бы поработать в «Спартаке», однако он не будет вести переговоры с московским клубом, пока «красно-белых» возглавляет Гильермо Абаскаль.

«Считаю, что Юран мог бы подойти «Спартаку», но это вопрос скорее к руководителям и к тем качествам, которые там хотят видеть в главном тренере. Сергей Николаевич довольно интересный специалист и к нему стоит присмотреться», — цитирует Деменко RT.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 22 октября против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.