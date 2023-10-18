В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможном уходе наставника команды Сергея Юрана в «Спартак».

«Юран остается. Он с Нижним, он любит Нижний, обожает детский футбол. Мы выстраиваем с ним крутой проект для детей. Сергей Юран с нами, он пока не думает о «Спартаке», — заявил Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».

По мнению функционера, слухи о возможном уходе Юрана пускают соперники нижегородского клуба.

54-летний Юран является главным тренером «Пари НН» с апреля этого года. Трудовой договор специалиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.