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В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана

18 Октября 2023 • 20:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможном уходе наставника команды Сергея Юрана в «Спартак».

«Юран остается. Он с Нижним, он любит Нижний, обожает детский футбол. Мы выстраиваем с ним крутой проект для детей. Сергей Юран с нами, он пока не думает о «Спартаке», — заявил Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».

По мнению функционера, слухи о возможном уходе Юрана пускают соперники нижегородского клуба.

54-летний Юран является главным тренером «Пари НН» с апреля этого года. Трудовой договор специалиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Давид Мелик‑Гусейнов
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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