Борис Игнатьев рассказал, как «Спартак» и Абаскаль могут расстаться безболезненно

Опытный тренер Борис Игнатьев рассказал, при каком случае столичный «Спартак» и нынешний главный тренер команды Гильермо Абаскаль могут расстаться безболезненно.

«Если в «Спартаке» есть мнение, что Абаскаля пора отправить в отставку, то правильно это сделать после первой части чемпионата, в ноябре. Тогда все решения будут приниматься безболезненно для команды. Затем в команде будет новый тренер, у которого будет практически три месяца, чтобы познакомиться с игроками, выделить свою идею и довести ее до ума», - рассказал эксперт Betonmobile, добавив, что только такое решение расставания с испанцем будет верным.

Напомним, что «Спартак» в текущем сезоне слишком нестабилен – москвичи чередуют победы с унизительными поражениями и идут лишь на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, которое делят с «Динамо» и «Пари НН».