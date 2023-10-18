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ЦСКА подколол «Спартак» за отстранение Соболева

18 Октября 2023 • 17:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на отстранение нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что форвард был отстранен от тренировок за регулярный пропуск командного завтрака.

ЦСКА в своем официальном телеграм-канале опубликовал несколько фотографий с тренировки команды с подписью: «Хороший завтрак — залог успешной тренировки».

После 11 туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. У «Спартака» столько же баллов, но «красно-белые» находятся на одной строчке выше за счет дополнительных показателей.

В предстоящем туре «армейцы» на выезде сыграют с «Рубином», а подопечные Гильермо Абаскаля примут «Пари НН».

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Соболев
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