​Агент ответил на вопрос, сыграет ли Тавареш за «Спартак» в 2023 году

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш летом получил серьёзную травму колена в расположении молодёжной сборной Португалии. Педро Тракино, агент футболиста, ответил на вопрос, сможет ли Тавареш сыграть за «Спартак» в 2023 году.

«Сыграет ли Тавареш до конца года? Я не могу предоставить такую информацию», - цитирует Тракино Sport24.

Всего за «Спартак» Томаш Тавареш провёл 18 матчей. В них португалец забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.