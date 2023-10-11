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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Куртеян: «Думаю, и ЦСКА, и «Спартак» в этом чемпионате ещё о себе заявят»

11 Октября 2023 • 13:25 Комментировать
Спартак Москва
...
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22.10 14:00

Бывший футболист «Зенита» Александр Куртеян назвал главных претендентов на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 11 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий вторые «Крылья Советов» на шесть очков. Следом идёт «Зенит», отстающий от «быков» на семь баллов.

«Я думаю, и ЦСКА, и «Спартак» в этом чемпионате ещё о себе заявят. Это не считая «Зенита», который априори — претендент на титул. И «Крылья» я бы не сбрасывал со счетов, показывают качественный футбол, хотя им тоже не хватает опыта», — приводит слова Куртеяна «РБ Спорт».

Отметим, что чемпионом последних пяти сезонов РПЛ является «Зенит». Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых» остаётся «Локомотив» образца 2017-2018 годов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Александр Куртеян
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