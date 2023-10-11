Куртеян: «Думаю, и ЦСКА, и «Спартак» в этом чемпионате ещё о себе заявят»

Бывший футболист «Зенита» Александр Куртеян назвал главных претендентов на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 11 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий вторые «Крылья Советов» на шесть очков. Следом идёт «Зенит», отстающий от «быков» на семь баллов.

«Я думаю, и ЦСКА, и «Спартак» в этом чемпионате ещё о себе заявят. Это не считая «Зенита», который априори — претендент на титул. И «Крылья» я бы не сбрасывал со счетов, показывают качественный футбол, хотя им тоже не хватает опыта», — приводит слова Куртеяна «РБ Спорт».

Отметим, что чемпионом последних пяти сезонов РПЛ является «Зенит». Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых» остаётся «Локомотив» образца 2017-2018 годов.