Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о появившейся в СМИ информации об отстранении Александра Соболева от тренировок в общей группе после матча с «Крыльями Советов» по решению Гильермо Абаскаля за неоднократный пропуск командного завтрака «Спартака».

- Появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе после матча с «Крыльями Советов» из-за того, что он три раза не пришел на командный завтрак. Что об этом думаете?

- Если в «Спартаке» есть такие требования, то дисциплину, естественно, надо поддерживать, и Абаскаль пытается это сделать. Почему Соболев так себя ведет, мне непонятно. Может, Абаскаль давно хотел за что-то зацепиться для воспитания Александра, я не знаю. Но если есть такие правила, их надо соблюдать. Насколько я понимаю, пропуск общекомандного завтрака карается штрафом, но если Соболев систематически на него не приходил, тренер, видимо, решил применить к нему воспитательные меры. Насколько это пойдет на пользу команде и отношениям футболиста и тренера, посмотрим.

- Соболев не принял участие в кубковом матче с «Динамо» перед дерби с ЦСКА, которое он пропускал из-за дисквалификации. Многих удивило, что Абаскаль не выпустил Александра на эту игру, потому что с «армейцами» он в любом случае не сыграл бы. Может, это из-за отстранения нападающего от команды?

- Возможно. Мне сложно сказать со стороны.

- В этой ситуации Соболев виноват, или Абаскаль перебарщивает, принимая такие меры к основному форварду?

- Однозначно сложно судить, потому что нужно быть в «Спартаке» и понимать, что там происходит. Но в любом случае дисциплину надо поддерживать. Этим тренер и руководствуется.

- Пишут, что отстранение действовало до возвращения Соболева из сборной, и сейчас, по сообщениям пресс-службы «Спартака», он участвует в восстановительной тренировке. Думаете, ситуация замнется?

- Может, он стал ходить на завтраки? (смеется).

- Не исключаете, что Абаскаль посадит Соболева на скамейку, или он сам себе не враг?

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- Все может быть. Я не до конца понимаю, какая ситуация была с Литвиновым. Там все неоднозначно. В любом случае тренер руководит командой, от него зависит результат, ему и карты в руки. Дай бог, чтобы это не сказалось негативно на игре и результатах «Спартака».

- Как думаете, может ли быть в команде конфликт игроков с тренером, потому что такие слухи ходят? К тому же не видно, чтобы футболисты выходили на последние матчи с особым настроем, когда пошли разговоры о возможной отставке Абаскаля.

- Сложно судить, играли футболисты за тренера или нет. Но у Абаскаля и игроков есть амбиции, и грань здесь тонкая. Нужно находить компромиссы.

- Нет ощущения, что в команде происходит что-то не то в последнее время?

- Возможно, присутствует нервозность, и все подобные ситуации вытекают из этого. Пока нет игры и результата, который хотелось бы видеть, есть волнение, и все конфликты идут отсюда.

- Не думаете, в дальнейшем это отстранение Соболева может иметь последствия в виде его плохой игры?

- Вряд ли он будет плохо играть. Саша – парень с характером и достаточно разумный. Если он будет выходить и неважно играть, он сделает плохо не только тренеру, но и футболистам, рядом с которыми он играет.

Елена Григорьевская