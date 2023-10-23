Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «красно-белые» победили «Пари НН» (2:0) в 12-м туре без усилий форварда Александра Соболева.

«Внутри команды всё может быть. Соболев после ухода Николсона считался основным нападающим, а в итоге не попадает в стартовый состав: или не готов, или какие-то недопонимания с тренером. Я не знаю обстановки внутри команды, но это решение Абаcкаля.

Если нападающий выходит и ничего не создаёт… Соболев не осилил, не отдавал голевые передачи, никакой остроты не создал. Он вышел на нуле, а результат делался без него», — сказал Гладилин.

Соболев вышел на поле по ходу второго тайма и не отметился результативными действиями. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о конфликте игрока с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Спартак» после 12 туров набрал 20 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. 28 октября, в рамках 13-го тура чемпионата России «красно-белые» на выезде сыграют против «Факела».