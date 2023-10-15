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Шахматист Томашевский: «Мне нравится, как работает Абаскаль»

15 Октября 2023 • 15:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Известный российский шахматист и болельщик «Спартака» Евгений Томашевский высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт поддержал испанского специалиста, выразив надежду на то, что руководство московского клуба предоставит ему больше времени для работы.

«Мне нравится, как работает Абаскаль. Всё-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов», — приводит слова Томашевского «Чемпионат».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Евгений Томашевский
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