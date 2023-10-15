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«Спартак» поздравил Филимонова с 50-летием

15 Октября 2023 • 14:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

«Спартак» поздравил своего бывшего вратаря Александра Филимонова с днём рождения. Сегодня, 15 октября, прославленному футболисту исполнилось 50 лет.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Александра Владимировича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на футбольных полях и тренерском поприще!» — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте московского клуба.

Напомним, Филимонов защищал цвета «Спартака» в период с 1996 по 2001 год. В составе «красно-белых» вратарь сумел стать шестикратным чемпионом России. Также голкипер выступал за тульский «Арсенал», «Факел» и «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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